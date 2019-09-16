شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب"تؤكد الدور الحيوى للمؤسسات الإعلامية الوطنية فى نشر الحقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتورنضال السعيد ، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، علي الواجب الوطني الذي يقع علي المؤسسات الاعلامية المصرية الوطنية، ويتمثل في نشر الحقائق وتوفير تقييم عادل وشامل عن الاوضاع الحالية للبلاد، والتى تشكل الامال أو حتى المخاوف منها .

ودعا السعيد، في تصريح له، إلي أهمية نشر البيانات الصحيحة الكاملة المؤكدة عن المجتمع والاقتصاد المصرى لسد الطريق أمام سيل الأخبار الكاذبة والغير حقيقة التى تتدوالها بعض المؤسسات الاعلامية الخارجية.

وفي المقابل، أشار السعيد، علي أن الرد الرسمى من الجهات المعنية فى التوقيت والشكل المناسب أصبح ضرورى لنشر المعلومات الصحيحة فى ظل الاخبار المزيفة التى أصبحت مشكلة على نطاق واسع تقوض الحقيقه والثقة بين الناس وأجهزة الدوله من ناحية ومن ناحية أخرى بين الدولة والعالم الخارجى والهدف من الردود الرسمية هو طمأنة العالم وقبلها المواطن عن حقيقية الاوضاع وخصوصا الاقتصاد المصرى.

وتابع السعيد حديثة قائلا: " منصات وسائل التواصل الاجتماعى التى انتشرت بشكل كبير بين الناس غالبا ما تحتوي علي معلومات غيردقيقة أو بها أخطاء قد تسبب المشاكل وفقدان الثقة بين الجميع وبالتالى يجب أن يتحمل كل منا مسئولية مايكتبه أويعاد نشره من الأخرين".