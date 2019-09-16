شكرا لقرائتكم خبر عن الشرق الإخوانية تزيل صورة "منصف المرزوقى" بعد خسارته فى انتخابات تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطرت قناة الشرق الإخوانية لتغيير صورة الغلاف الخاص بصفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بعد أن كانت تضع صورة منصف المرزوقى المرشح فى انتخابات الرئاسية التونسية، لتغير الصورة وتضع صورة شعار القناة بدلا منها.

ومنذ اليوم الأول وأعلنت قنوات الإخوان التحريضية دعمها لمنصف المرزوقى فى الانتخابات الرئاسية التونسية، إلا أن المرشح المدعو من الإخوان فشل فى الوصول إلى جولة الإعادة.

وفى وقت سابق أعلن محمد المنصف المرزوقى، المرشح للانتخابات الرئاسية، والرئيس الأسبق لتونس، خسارته في سباق الانتخابات، اليوم عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في "الفيس بوك".

وأكد المرزوقي تحمله المسؤولية كاملة لفشله في إقناع الناخبين، واصفا النتائج بالمخيبة للآمال.

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وكتب المرزوقى على الفيس بوك: "بعد النتائج المخيبة للآمال في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، أتحمل كامل المسؤولية في فشل إقناع أغلبية الناخبين بشخصي وببرنامجي لقيادة تونس في الخمس سنوات المقبلة، وفي انتظار التبعات المنطقية للأمر التي سيتم الإعلان عنها حال استكمال المسار الانتخابى".

وانطلقت الأحد، انتخابات الرئاسة التونسية المبكرة ليدلى 7 ملايين ناخب تونسى مسجل، فى ثالث انتخابات رئاسية فى تونس منذ ثورة الياسمين 2011، كما أن اليوم آخر أيام تصويت التونسيين بالخارج فى خمس قارات بعدما استمرت 3 أيام من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء (بتوقيت كل دولة تجرى بها عملية الاقتراع).

ومن المشاهد النهائية للانتخابات خارج تونس والأولى للعملية الانتخابية فى تونس، تبين تراجع فرص حركة النهضة بشكل كبير وخاصة بعد انسحاب مرشحين لصالح عبد الكريم الزبيدى وزير الدفاع السابق الذى يحظى بشعبية كبيرة داخل وخارج تونس.