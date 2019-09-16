محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:
تفقد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، القافلة الطبية لمبادرة "الوفد مع المرأة" بجامعة طنطا برفقة عدد من قيادات الحزب.
جاء ذلك عقب الانتهاء من مؤتمر تدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" في محافظة الغربية، اليوم الأحد.
وأعلن رئيس حزب الوفد، أن الحزب سوف يطلق مبادرة "الوفد مع الشباب" خلال الفترة المقبلة، لأن أعمدة الدولة الوطنية هي المرأة والشباب.
و كشف "أبو شقة"، عن أن الحزب يشهد يوميًا حراكًا سياسيًا، مشيرًا إلى إطلاق العديد من المبادرات بدأت بـ"الوفد مع الناس"، التي وصلت إلى النجوع واخترقت الوادي الجديد لمقابلة الأهالي.
وأشار "أبو شقة"، إلى أن الوفد أطلق عدة مبادرات كـ"الوفد مع الرياضة"، و"الوفد مع الإعلام"، و"الوفد مع الفن"، و"الوفد مع المسئول"؛ للتعايش مع المواطن المصري في مشكلاته بعمل سياسي حقيقي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. "أبو شقة" يتفقد القافلة الطبية لمبادرة "الوفد مع المرأة" بطنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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