وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي: تونس ذاهبة إلى المجهول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال فوزي عبدالرحمن مدير حملة المرشح الرئاسي عبد الكريم الزبيدي، الأحد، إن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية تؤكد أن البلاد "ذاهبة إلى المجهول".

وفي كلمة نقلته مواقع محلية تونسية، قال عبدالرحمن في تصريح مقتضب عقب ظهور إشارات أولية توضح وصول كل من قيس سعيد ونبيل القروي إلى الجولة الثانية، إنه إذا ما تأكدت هذه النتائج فقد افتقدت تونس "ممثلا للحداثة والانفتاح على العالم".

وأضاف "المرشحان للدور الثاني لا نعرف عنهما رؤيا أو برنامجا واضحا ونحن نرى أن تونس بهذه النتائج ذاهبة إلى المجهول".

Advertisements

ويقبع القروي في السجن لاتهامه بقضايا فساد لكنه واصل حملته الانتخابية حتى ظهرت النتائج الأولية التي تشير إلى حلوله بالمركز الثاني بعد سعيد.

أشار مركز "سيجما كونساي" إلى أن قيس سعيد حصل على المركز الأول في ترتيب المرشحين يليه القروي، فيما جاء مرشح حركة النهضة عبدالفتاح مورو ثالثا وخلفه وزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدي ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي أن نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية في داخل البلاد وصلت إلى 45.2% وفي الخارج 19.7%

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 24 مرشحا، بعد انسحاب المرشحين محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس، وسليم الرياحي، رئيس حركة أمل تونس، حيث قررا الانسحاب قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي.