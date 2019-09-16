انتهاء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التونسية

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أن نسبة المشاركة في الاقتراع الرئاسي الذي أقيم الأحد، وصلت إلى 45.02 %، إثر انتهاء عملية فرز الأصوات بشكل كامل داخل البلاد، حسب شبكة سكاى نيوز عربية.
وأوضحت الهيئة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أن نسبة مشاركين الناخبين التونسيين فيالخارج وصلت إلى 19.7 في المئة، علما أن بعض مكاتب التصويت في بعض مناطق العالم مثل أميركا وكندا لم تغلق بعد.
ووصف رئيس الهيئة، نبيل بافون، نسبة المشاركة في الانتخابات، بـ"المقبولة"، فيما قال لاحظ متابعون نوعامن العزوف عن التصويت في الشارع من جراء الاستياء من الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأشارت الهيئة إلى أن نسبة المشاركة في الدوائر الانتخابية جاءت كالآتي: تونس الأولى (47.38)، تونس الثانية (58.56)، بن عروس (49.59)، أريانة (58.10)، منوبة (49.02)، سوسة (51.88)، صفاقس الأولى (49.41)، صفاقس الثانية (47)، القصرين (33)، قفصة (35)، سيدي بوزيد (48.18)، المسنتير (40)، القيروان (34.22).
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