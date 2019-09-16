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ولي عهد أبوظبي يدين الهجمات الإرهابية على أرامكو

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أكد الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي وقوف دولة الإمارات إلى جانب المملكة العربية الشقيقة تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها ودعمها الثابت لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن زايد مع ولي العهد السعودي الأمير .

وأعرب الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصال عن استنكار دولة الإمارات للهجوم الإرهابي التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية والذي يقوض الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة.

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وشدد الشيخ محمد بن زايد على أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة

العربية السعودية واحد لا يتجزأ.. داعيا الله عز وجل ان يحفظ المملكة ويديم عليها الأمن والأمان وأن تواصل طريق التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد ولي عهد أبوظبي دور المملكة المحوري في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وسبل مواصلة تنميتها في مختلف الجوانب بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين.

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