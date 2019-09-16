تونس.. حملة القروي: مرشحنا إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية

قال المتحدث باسم المرشح الرئاسي التونسي المحتجز نبيل القروي، إن مرشحه وصل إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

وقالت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، إن المتحدث باسم نبيل القروي المرشح الرئاسي المحتجز وقطب الإعلام بتونس، أعلن إن القروي تأهل لجولة

الإعادة بانتخابات الرئاسة.

وقال حاتم مليكي، المتحدث باسم القروي، في تصريح للصحفيين، إن التونسيين قد قالوا كلمتهم ويرغبون في التغيير مشيرا إلى ضرورة احترام إرادة الشعب.