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ولي العهد يتلقى اتصالا من محمد بن زايد

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تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأدان ولي عهد أبوظبي، العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص، مؤكدا وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة وما يمس أمنها.

وقد عبر ولي العهد عن شكره لولي عهد أبوظبي على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً أن للمملكة القدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه.


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