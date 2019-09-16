BP ترفع احتياطات النفط السعودية 12%؜

رفعت شركة بي بي التقديرات لاحتياطات النفط الخام السعودية بنسبة 12%، ممثلًا بذلك أول تغيير رئيسي على احتياطات الدولة المقدرة منذ سنة 1989.

تعديل الاحتياطات

في مؤشرها للمراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 2019، قامت شركة بي بي بتعديل بعض احتياطات الغاز السعودي مثل النفط، مما سمح للرياض بأن تقترب من مرتبة فنزويلا كأضخم مالكة للاحتياطات في العالم. وقالت بي بي، إنه تم تعديل احتياطي النفط السعودي المؤكد إلى 297.7 مليار برميل في نهاية 2018 من 266.2 مليار قبل سنة، وجاءت خلف فنزويلا بشيء بسيط التي تمتلك 303 مليارات. وكانت كندا في المرتبة الثالثة بـ168 مليار برميل، متبوعةً بإيران بـ156 مليارا والعراق بـ147 مليارا.

الإبلاغ المنفصل

قالت الشركة في تقريرها، إن الزيادة جاءت بعد أن بدأت السعودية بالإبلاغ المنفصل عن احتياطات النفط و الغاز وسوائل الغاز الطبيعي، وذلك كما قال كبير الاقتصاديين في شركة بي بي سبنسر ديل. وكان النفط والغاز وسوائل الغاز الطبيعي سابقًا متضمنة في احتياطات الغاز، كما قال ديل. نتيجةً لذلك، انخفضت هذه إلى 208.1 تريليون قدم مكعب من 283.8 تريليون قدم مكعب في 2017. وحدث التغير الكبير الأخير في الاحتياطات في 1989، عندما تم رفعها من 170 مليار برميل إلى 260 مليارا.

Advertisements

كبار المصدرين

ذكرت شركة بي بي أن احتياطات النفط للولايات المتحدة، التي أصبحت من كبار المصدرين في العالم في 2018، تم تعديلها رفعًا بنسبة 22% إلى 61.2 مليار برميل من 50 مليار برميل في نهاية 2017. وبشكل عام، الاحتياطات العالمية تغيرت بشكل بسيط بـ1729.7 مليار برميل، تقريبا بشكل مكافئ لخمسين سنة من طلب العالم الحالي.

British Petroleum

شركة بي بي (بالإنجليزية: BP)، وتعرف في السابق باسم بريتيش بتروليوم (بالإنجليزية: British Petroleum) وهي شركة بريطانية تعتبر ثالت أكبر شركة نفط خاصة في العالم بعد إكسون موبيل وشل شكلت الشركة الذراع النفطية للحكومة البريطانية لسنوات عدة قبل خصخصتها سنة 1976، وللشركة احتياطات نفطية تبلغ 18.3 مليار برميل، ولها شبكة توزيع تتكون من 28.500 محطة وقود، كما لها 19 مصفاة، لها حقول نفط في: بحر الشمال، ألاسكا، روسيا، الجزائر، وأنجولا، أسهم الشركة مدرجة في مؤشر فوتسي 100 البريطاني في بورصة لندن.