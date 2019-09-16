مصدر استخباراتي لـ«الاتحاد»: المرتزقة يخططون لاستهداف مهبط ترهونة

حسن الورفلي (بنغازي- القاهرة)

كشف مصدر استخباراتي ليبي لـ«الاتحاد» عن مخطط لميليشيات الوفاق باستهداف موقع مهبط الطائرات المزمع تدشينه في مدينة ترهونة غرب البلاد، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي ستسقط أي طائرة تحاول الاقتراب من مدينة ترهونة.

وأشار المصدر إلى مخطط مليشيات أسامة جويلي بالانقضاض على مدينة ترهونة، كونها أحد أبرز المدن الحاضنة للقوات المسلحة الليبية وفي محاولة لإجبارها على سحب اللواء التاسع مشاة مع ضواحي طرابلس بعد استهداف قائد اللواء العسكري الأبرز في معركة «طوفان الكرامة».

يأتي ذلك فيما، شهدت محاور القتال في ضواحي طرابلس اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي والميليشيات المسلحة، وسط تقدمات لقوات الجيش في محاور الرملة وطريق المطار والأحياء البرية وصولاً لمعسكر النقلية.

وشن سلاح الجو الليبي عدة غارات جوية استهدفت غرفة عمليات تمركزات لمسلحين تابعين لميليشيات الوفاق في منطقة العزيزية، بعد إعلان أهالي منطقة العزيزية أن بيوتهم تستباح من قبل «ميليشيات أسامة جويلي» وأنها أصبحت تقام بها المناسبات والتجمعات الإرهابية.

وأكد مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» أن سلاح الجو شن غارة جوية استهدفت آلية للمليشيات في محيط محور الرملة غرب مطار طرابلس الدولي، وغارة استهدفت مرتزقة وإرهابيين بجوار مسجد صلاح الدين المحاذي لطريق المطار.

إلى ذلك، أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن وحدات الجيش الليلي أحرزت تقدماً كبيراً في مختلف المحاور بعد أن شنّت كافة الوحدات والفصائل هجوماً مُكثفاً على مواقع وتمركزات الميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن الجيش الليبي تمكن من تدمير وغنيمة عدد من الآليات والأسلحة والعتاد التابعة لمليشيات الوفاق، بالإضافة إلى أسر عدد كبير من المرتزقة والمسلحين.

وأعلن المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة تقدم وحدات الجيش بمحور طريق المطار السواني وباتجاه منطقة الطويشة. وقال المكتب الإعلامي للواء العسكري إن معنويات القوات مرتفعة والوحدات العسكرية تتقدم في عدة محاور أخرى للانقضاض على أهداف جديدة حددت من قبل غرفة العمليات.

من جانبه أكد اللواء 106 مجحفل التابع للجيش استهداف الميليشيات المتمركزة بجسر السواني بمدفعية 106 ملم وسط تقدم لوحداته لمنطقة السواني.

وقال عبد الرحيم البركي، عضو مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، إن تركيا لديها مشروع في ليبيا يعتمد على الإقصاء، وأنها تسعى لفرض نفوذها على البلاد. وأكد البركي في تصريحات لـ»قناة ليبيا» خطورة المشروع التركي، داعياً الليبيين إلى عدم الانجرار وراءه.

وفي طرابلس، قالت غرفة عمليات الكرامة إن إدارة مستشفى غوط الشعال في العاصمة طلبت من الميليشيات إيقاف إحضار الجرحى بسبب حالتهم الحرجة والأعداد الكبيرة التي وصلت المستشفى التي باتت غير قادرة على استيعاب المزيد من الجرحى.

على صعيد آخر، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مساء السبت أن البرلمان اتخذ قراراً بإسقاط عضوية النواب المقاطعين للمجلس ويعقدون جلساتهم في طرابلس، معتبرا أن هؤلاء الأشخاص ميؤوس من انتمائهم للوطن.

وأكد رئيس البرلمان الليبي في حوار تليفزيوني أن الدستور هو الذي ينظم سلطات الدولة الليبية ومجلس النواب الليبي مقره محدد في مدينة بنغازي أو في مكان يختاره البرلمان بأغلبيته مؤقتاً لظروف معينة كما حصل في اجتماعات طبرق، لافتاً إلى أن أي اجتماع خارج مقر مجلس النواب الليبي أو المقرر من قبل البرلمان هو اجتماع باطل من حيث المبدأ.

كما أشار رئيس البرلمان الليبي إلى أن مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أبلغ النواب المجتمعين في طرابلس بأن هذا العمل لا يشكل شيئاً، بالإضافة إلى أنه يرقى إلى درجة الخيانة الوطنية مما يعني أنه عندما يقوم مجلس في طرابلس فكأنه تم تقسيم ليبيا وتصبح طرابلس جمهورية أو دولة، مشدداً على أن الإقدام على هذا العمل من بعض النواب لا يغفر لهم لأن هذه محاولة لتقسيم ليبيا.

إلى ذلك، استقبل الوزير الأول الجزائري، نور الدين بدوي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، الدكتور غسان سلامة، لتبادل وجهات النظر حول الأزمة الليبية.

وأكد الوزير الأول دعم الجزائر الثابت لجهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا.