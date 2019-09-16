الجيش اليمني يصد هجمات الحوثيين في حجة

عقيل الحلالي (صنعاء)

صدّ الجيش اليمني بإسناد جوي للتحالف العربي، أمس، هجمات واسعة لميليشيات الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران في مديريات عبس وحيران وحرض بمحافظة حجة الواقعة شمال غرب البلاد على حدود السعودية.

وذكرت مصادر ميدانية في حجة لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي شنت، صباح أمس، هجمات مباغتة على مواقع الجيش في مديريات حرض وحيران وعبس شمال وغرب المحافظة الحدودية والمطلة على البحر الأحمر، مشيرة إلى أن ميليشيا الحوثي حاولت اقتحام مواقع القوات الحكومية في قرية بني حسن شمال مديرية عبس الغربية، وذلك بالتزامن مع هجومين للميليشيات على مواقع تابعة للجيش شرقي مديرية حيران وعلى تخوم مدينة حرض، المعبر الحدودي البري بين اليمن والسعودية.

وقال متحدث باسم المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش اليمني في بيان إن قوات الجيش صدت هجمات شنتها ميليشيات الحوثي على «محاور مختلفة في حيران وعبس وحرض»، مشيراً إلى أن طيران التحالف العربي نفذ غارات نوعية على مواقع وتجمعات وتعزيزات للحوثيين في محوري عبس وحرض. وأكد البيان العسكري أن الضربات الجوية أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات ودمرت ثلاث مركبات ومنصة إطلاق صواريخ ومخزن أسلحة للحوثيين في المديريتين.

ورصدت مصادر ميدانية ثلاث غارات للتحالف على أهداف تابعة لميليشيات الحوثي في عبس، وما لا يقل عن ثلاث ضربات جوية أخرى على تحركات وتعزيزات للميليشيات في حرض. وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان أرسل لـ«الاتحاد»، إن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعاً لميليشيات الحوثي في منطقة الضبرتين شمال غرب حرض، وهاجمت تعزيزات للميليشيات بالقرب من جبل الحصنين شرقي المديرية، مؤكداً أن الغارات خلفت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا ودمرت بشكل كامل مركبات عسكرية كانت تنقل أسلحة وذخائر. وأوضح أن القصف تزامن مع تصدي القوات العسكرية لهجوم للميليشيات على أحد مواقع الجيش بمحيط مدينة حرض. وقصفت مقاتلات التحالف العربي، أمس ولليوم الثاني على التوالي، قاعدة عسكرية للميليشيات الانقلابية بمدينة صعدة، معقل الحوثيين ومركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته في أقصى شمال اليمن.

وقال سكان إن مقاتلات التحالف شنت أربع غارات عنيفة على معسكر للميليشيات الحوثية وموقع عسكري قريب شمال مدينة صعدة.

إلى ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية خروقاتها النارية للهدنة الإنسانية الهشة في محافظة الحديدة الساحلية. وأفادت مصادر ميدانية متعددة في الحديدة باستمرار القصف الصاروخي والمدفعي العشوائي من قبل الميليشيات الحوثية على مواقع قوات المقاومة المشتركة في مديريات الدريهمي وحيس والتحيتا وعلى الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة.

من جهتها، واصلت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، تأمين المواقع المحررة في مدينة الحديدة من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في فترات سابقة، حسبما ذكر مصدر في القوات المشتركة أشار إلى أنه تم أمس نزع أكثر من 30 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي بالقرب من مطاحن البحر الأحمر شرق المدينة الميناء اليمني الرئيس على البحر الأحمر.

إلى ذلك، كشفت مصادر ملاحية في ميناء الحديدة لقناة «العربية» أن الميليشيات الحوثية تحتجز 13 سفينة وتمنعها من دخول الميناء في مسعى منها لتهديد الملاحة الدولية، ثلاثة من السفن محملة بالبنزين و4 بالديزل وواحدة بالغاز واثنتان بالقمح وثلاثة محملة كل منها بالذرة والسكر والأرز.