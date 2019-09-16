كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجلاء سكان قريتين مع احتدام حرائق الغابات فى جزيرة يونانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجبر حريق ضخم شب فى غابات جزيرة زاكينثوس اليونانية، وأججته الرياح الشديدة السلطات على إجلاء السكان من قريتين يوم الأحد، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى ومن غير المتوقع أن تسكن الرياح قبل يوم الثلاثاء.
وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء وفقاً لـ"رويترز": "قمنا بإجلاء نحو 300 ساكن وسائح من قريتى كيرى وأجالاس كإجراء وقائي، "الحريق شب قرب المنازل".
وتقع جزيرة زاكينثوس على بعد نحو 300 كيلومتر غربى أثينا، وكافح أكثر من 100 من رجال الإطفاء الحريق تدعمهم 28 عربة إطفاء. وشاركت طائرتان هليكوبتر وأربع طائرات لضخ المياه فى تلك العملية فى وقت سابق يوم الأحد.
وتعد حرائق الغابات من بين أقسى الكوراث الطبيعية التي تحدث في أجزاء من العالم، وينتج عنها خسائر فادحة، إذ تنشأ -عادة- من تلقاء نفسها، وتستحيل السيطرة عليها؛ لأنها تحدث في مناطق النباتات سريعة الاشتعال، ما يضمن تعرض فرق الإنقاذ لخطر داهم حال اقترابهم من تلك المناطق.
وتتركز في بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها البعض، مثل رمي الثقاب المشتعل على الأرض، أو أسلاك الكهرباء العارية، والسجائر الملقاة أرضا، حيث شهد العالم عددا من حرائق الغابات الكارثية التي تسببت بخسائر فادحة.