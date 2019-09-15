صادم..شاب يهاجم جده “بسيف” بسبب نزاع حول “الإرث” ضواحي بني ملال

اهتز أحد دواوير اولاد أمبارك، ضواحي بني ملال، صباح اليوم الأحد، على وقع خبر اعتداء شاب على جده، حيث قام بتوجيه ضربات إليه بالسلاح الأبيض، مخلفا إصابات بجروح خطيرة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فقد نشب خلاف حاد بين الشاب وجده حول موضوع الإرث، تحول إلى استعمال سلاح أبيض في النزاع، بعدما كان المتهم في حالة سكر طافح.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم نقل الضحية على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال، وقد أدخل إلى قسم العناية المركزة لتلقي العلاجات، حيث وصفت حالته بالخطيرة.

هذا وقد عرف مكان الحادث استنفارا لعناصر الدرك الملكي، حيث انتقلوا إلى منزل الضحية، ورغم محاولة الأسرة طي القضية والتستر على المعتدي، إلا أنه تم فتح تحقيق في القضية.