طنجة..إصابة شرطيين في حادث خطير..مخمور يصدم سيارة للأمن!

صدمت سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة سيارة للشرطة، ليلة السبت/الأحد، في شارع فاطمة الزهراء العزيزية، ماتسبب في إصابة شرطيين بجروح متفاوتة الخطورة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن سائق السيارة مغربي يحمل الجنسية الألمانية، كان في حالة سكر طافح ويسير بسرعة كبيرة دون احترام علامة “قف”، قبل أن يصطدم بسيارة للشرطة، ما تسبب في إصابة عنصرين من رجال الأمن.
ونقلت سيارة الإسعاف المصابين إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي الاسعافات الأولية، فيما أوقفت عناصر الشرطة المتسبب في حادثة السير، وباشرت إجراءاتها القانونية لمعرفة ملابسات الحادث.
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