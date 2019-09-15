نبيل القروي.. مرشح مسجون يتقدم نتائج الإنتخابات الرئاسية في تونس

تجمع المئات من أنصار رجل الإعلام الموقوف، نبيل القروي، مساء اليوم الأحد، أمام المقر الرئيسي لحزبه بالعاصمة تونس، مؤكدين انتقاله إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وقال نزيه الصويعي، محامي القروي الموقوف بتهمة تبييض أموال لوكالة “فرانس برس”، أنه “مر الى الدور الثاني”.

وردد أنصار القروي أغاني شعبية، وأطلقوا هتافات مثل “لنا نبيل لنا القروي”، ساخرين من “خسارة” رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يتهمونه بالوقوف وراء سجن القروي.

والقروي (56 عاما) مؤسس قناة “نسمة”، ترشح للانتخابات الرئاسية بعد أن أسس حزب “قلب تونس”.

وقرر القضاء التونسي توقيفه قبل عشرة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية على خلفية تهم تتعلق بتبييض أموال وتهرب ضريبي، إثر شكوى رفعتها ضده منظمة “أنا يقظ” غير الحكومية في العام 2017.