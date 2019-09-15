الجزائر تُحدد موعد انتخابات الرئاسية.. والرئيس المؤقت: اجعلوا هذا الموعد تجديدا لدولتنا

كشف الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد، عن موعد الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد 5 أشهر على استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، نتيجة الغضب والرفض الذي عبر عنه الشعب الجزائري في مسيرات حاشدة تحت شعار “يتنحاو كاع”.

وقال بن صالح، أن 12 دجنبر المقبل هو موعد الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه وقع مرسوما خاصا بدعوة الهيئة الناخبة.

وجاء في خطاب الرئيس الجزائري المؤقت ” بناء عليه، وتطبيقا للأحكام الدستورية والتشريعية المرعية، قمت اليوم بالتوقيع على مرسوم رئاسي دعوت فيه الهيئة الناخبة. منطلقا من هذه الأحكام، أدعوكم، سيداتي سادتي، إلى التجند لجعل هذا الموعد نقطة انطلاق لمسار تجديد دولتنا، والعمل جماعيا وبقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكن شعبنا من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية، رئيس يأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات شعبنا. ولذا، فإن هذه الانتخابات”.

وخرج الملايين لأسابيع طويلة في الجزائر رفضا لاستمرار بوتفليقة في الحكم، وهي الاحتجاجات التي عصفت به، ودفعت إلى تقديم استقالته.