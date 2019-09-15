عصبة الأبطال.. الرجاء يحقق انتصارا كبيرا بمصر ويضع قدما أولى في الدور القادم

عاد فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، ممثل الكرة المغربية في عصبة الأبطال الإفريقية، بانتصار ثمين من خارج الديار، على حساب فريق النصر الليبي، وبنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، بملعب بيتروجيت، في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار ذهاب الدور الأول لأغلى المنافسات القارية.

ودخل الفريق الأخضر المباراة بقوة، وكان هو الطرف الأفضل في المواجهة، فخلق مجموعة من الفرص، لكنه لم يعرف طريقه للشباك الليبية.

أما الفريق الليبي، فقد تراجع للخلف معتمدا على الكرات المضادة، ولم يخلق تهديدا حقيقيا على مرمى الحارس أنس الزنيتي.

لينتهي النصف الأول، كما بدأ، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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وفي الجولة الثانية، دخل الرجاء عازما على التسجيل، وهو الأمر الذي تأتى له فعلا، بواسطة الكونغولي فابريس نغوما، في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وهو الهدف الذي حرك الخط الأمامي للفريق الليبي، وأدرك التعادل، بهدف في الدقيقة 58، غير أن أيوب نناح، سرعان ما أعاد الرجاء للمقدمة، بهدف في الدقيقة 64.

ممثل الكرة المغربية، لم يكتفي بالهدف الثاني، وواصل ضغطه على الدفاع الليبي، فتحصل في الدقيقة 84 على كرة ثابتة، حولها محسن متولي لهدف ثالث جميل.

لتنتهي المباراة بانتصار الرجاء، بثلاثية مقابل هدف وحيد، ويقترب بشكل كبير من الدور القادم، في انتظار التأكيد، في لقاء العودة، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.