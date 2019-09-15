يوفنتوس يصر على التعاقد مع إيسكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس الإيطالي لا زال مهتما بالتعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني، بعد محاولات فاشلة لضمه خلال الميركاتو الصيفي الأخير.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن يوفنتوس ما زال يرغب في التعاقد مع إيسكو، حيث يحظى بإعجاب كبير من قبل فابيو باراتيسي، المدير الرياضي للبيانكونيري، إلا أن السعر المطلوب من ريال مدريد، قد يؤجل إتمام الصفقة.

ويسعى النادي الملكي للحصول على 75 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل نجمه الوافد من ملقا.

وغاب إيسكو عن المشاركة مع ريال مدريد لفترات طويلة، على مدار الموسم الماضي، كما لعب مباراتين فقط هذا الموسم من أصل 4 مواجهات، منهما واحدة فقط كأساسي.