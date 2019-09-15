ميلان يهزم هيلاس فيرونا بهدف يتيم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق آيه سي ميلان على نظيره هيلاس فيرونا بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ويدين الفريق اللومباردي بالفضل في هذا الانتصار الصعب، لمهاجمه البولندي الشاب كريستوف بيونتيك صاحب الهدف الوحيد، في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

وكان الفريق المضيف قد لعب منذ الدقيقة 21 منقوصا، بعد طرد مهاجمه البولندي ماريوش ستيمبينسكي ببطاقة حمراء مباشرة.

وبهذا يحصد "الروسونيري" انتصاره الثاني على التوالي، بعد صدمة البداية بالخسارة خارج الديار أمام أودينيزي (1-0)، ليصبح رصيده 6 نقاط في المركز السابع.

في المقابل، تجرع فيرونا خسارته الأولى في الموسم، بعد تعادل وفوز، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.