تونس تنتخب رئيسا جديدا وسط انتشار أمني مكثف

في السياسة 16 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

تونس ـ وكالات: بدأ التونسيون أمس التصويت في انتخابات رئاسية يصعب التنبؤ بنتيجتها. حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباحا، بينما انتشر نحو 70 ألف عنصر من قوات الأمن لضمان تأمين الانتخابات، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التونسية 24 مرشحا، بعد انسحاب المرشحين محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس، وسليم الرياحي، رئيس حركة أمل تونس، وقد قررا الانسحاب قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي. وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس العدد الإجمالي لم يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية (الدورتان الأولى والثانية)، 7 ملايين و74 ألفا و566 ناخبا. وأشارت بيانات الهيئة إلى أن عدد الناخبين المسجلين داخل تونس بلغ 6 ملايين و688 ألفا و513 ناخبا، وأن عدد الناخبين المسجلين بالخارج بلغ 386 ألفا و53 ناخبا. وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنها هيأت 30 ألف مكتب اقتراع تتوزع على 4567 مركز اقتراع في الداخل و303 مكتب بالخارج.

ومع هذا الكم الكبير من المرشحين، قد تسفر الانتخابات عن نتائج متقاربة للغاية فلا يكون الفارق في الأصوات كبيرا بين ما يحصل عليه المتنافسان في جولة الإعادة المقررة بحلول 13 أكتوبر وبين باقي المرشحين. وجرى تقديم موعد الانتخابات بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في يوليو وسيتعين على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التعامل مع أي طعون سريعا.

وكان المحللون قد حذروا من أن النتائج المتقاربة بين عدد من المرشحين على خوض الجولة الثانية من الانتخابات والمزاعم القائمة بالفعل عن وقوع بعض المخالفات البسيطة تجعل الطعون أمرا مرجح الحدوث. وللرئيس التونسي سيطرة مباشرة على السياسة الخارجية وسياسة الدفاع في حين يتولى رئيس الوزراء الذي يختاره البرلمان معظم الملفات الأخرى.

من جانبه، قال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر إن إقبال التونسيين على صناديق الاقتراع يجسد المواطنة والمساواة بينهم وسيادة الشعب. وأوضح الناصر ، في تصريح للصحفيين عقب الإدلاء بصوته في مكتب اقتراع بضاحية سيدي بوسعيد شمال العاصمة ، أن “الشعب هو من سيختار من سيرأسه ومن سيقوم بتسيير تونس ويحسن الوضع في تونس ويحقق الازدهار للتونسيين”.