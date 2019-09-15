أعمال عنف وشغب بتجدد التظاهرات في هونج كونج

تراجع حركة النقل الجوي

هونج كونج ـ وكالات: قام المتظاهرون المناهضون للحكومة بإلقاء العبوات الحارقة والحجارة على مباني حكومية وقوات الشرطة، مما دفع القوات لإطلاق الغاز المسيل للدموع. وقامت القوات باستخدام شاحنة ضخ مياه لإجبار المتظاهرين على التراجع بعد أن جددوا احتجاجاتهم أمس

وكان عشرات الآلاف من مواطني هونج كونج قد شاركوا في مسيرة في وسط هونج كونج، في تحد لحظر الشرطة لمسيرة كانت مقررة مساء أمس الأحد. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المئات احتشدوا خارج القنصلية البريطانية وطالبوا بريطانيا بضمان احترام الصين لالتزاماتها مع هونج كونج.وكانت جبهة حقوق الانسان المدنية ، وهي ائتلاف واسع النطاق يطالب بالديمقراطية قد حاولت وأخفقت في الحصول على موافقة الشرطة لتنظيم مسيرة هذا الأسبوع.الى ذلك، تراجعت حركة النقل الجوي في هونج كونج خلال الشهر الماضي، بسبب تأثير الاحتجاجات على المدينة، حيث استقبل مطار هونج كونج الدولي 6 ملايين مسافر في أغسطس. وأفادت وكالة “بلومبرج” للانباء، بأن العدد يأتي بتراجع نسبته 4ر12 بالمئة عن العام السابق، وذلك بحسب الأرقام التي نشرتها هيئة المطار امس الأحد، والتي أرجعت فيها السبب الرئيسي وراء التراجع إلى أعداد الزائرين المنخفضة. كما كان هناك تراجع “واضح” في حركة المسافرين من وإلى البر الرئيسي في الصين، وجنوب شرق آسيا وتايوان.

يذكر أن هونج كونج شهدت العديد من المظاهرات منذ التاسع من يونيو الماضي للاحتجاج على مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين جنائيا للصين.