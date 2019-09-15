آلاف السوريين يعودون لمنازلهم بإدلب وحماة

دمشق ـ الخليج 365:

شهدت بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي التي حررها الجيش السوري من التنظيمات المسلحة عودة آلاف السوريين المهجرين إلى بيوتهم عبر ممر صوران بريف حماة الشمالي. وأفادت وكالة “سانا” السورية الرسمية بأن آلاف السوريين المهجرين بدأوا يتوافدون عبر ممر صوران بريف حماة الشمالي عائدين إلى بيوتهم وقراهم في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي التي حررها الجيش السوري من الإرهاب. جاء ذلك بعد أن استكملت وحدات الهندسة في الجيش السوري عمليات تأمين المناطق من مخلفات الإرهابيين.

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