روسيا تراقب تحركات (يوما) الأميركية في البحر الأسود

موسكو ـ د ب أ: أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية أنها بدأت بمراقبة تحركات السفينة “يوما” العسكرية الأميركية بعد دخولها مياه البحر الأسود مساء أمس الاول، طبقا لما ذكره موقع “روسيا اليوم” أمس الأحد. وقال المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع في بيان له، إن “قوات ووسائط تابعة لأسطول البحر الأسود تقوم بتتبع مستمر للسفينة الأميركية”.

يذكر أن “يوما” سفينة نقل عسكرية سريعة من فئة “سبيرهيد”، التي تضم سفنا متعددة الأغراض غير قتالية، تتمثل مهامها في نقل القوات والشحنات والمعدات العسكرية، بما فيها دبابات “إم 1 ابرامز” ، بشكل سريع، كما تستخدم للإمداد وتنفيذ العمليات الإنسانية. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت مطلع الشهر الحالي، أن قوات أسطول البحر الأسود تراقب تحركات سفن حلف شمال الأطلسي “ناتو” التي دخلت مياه البحر الأسود للمشاركة في تدريبات بحرية هناك.

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