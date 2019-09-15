الانتخابات التونسية وتراجع النفط.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأحد 15 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: الانتخابات التونسية وإغلاق مراكز الاقتراع لبدء عملية فرز الأصوات، وإيران تدرب عناصر حوثية على الطائرات المسيرة، وانشقاقات حزب أردوغان تنذر بانتخابات مبكرة، وتواصل الإدانات الدولية بشأن الهجوم الإرهابي على شركة النفط السعودية أرامكو، والكويت تحقق في رصد طائرة مسيرة وتنسق مع السعودية، وإيران تهدد: القواعد الأمريكية في مرمى صواريخنا، والإمارات تؤكد الوفاء بالتزماتها حيال الشعب اليمني، وواشنطن تؤكد استعدادها للتحرك حال أي هجوم إيراني على السعودية.

أما في الاقتصاد فتطالعون: النفط عند 100 دولار "سيناريو مفزع" بعد الهجوم الإرهابي على أرامكو، وصادرات إيران النفطية تقترب من الصفر، و1400 من قادة قطاع الطيران في قمة عاليمة بدبي، وفوكس نيوز تكشف انهيار صناديق التقاعد الإيرانية، وأبوظبي تستضيف معرض الفرنشايز العالمي أكتوبر المقبل.

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وفي عالم الرياضة تجدون: ثورة تصحيح.. رئيس ريال مدريد يعد بعدم تكرار إخفاقات 2019.

أما في الفن والمنوعات فتقرأون: إسماعيل ياسين.. "أبو ضحكة جنان" قتلته الأحزان، و"طعام الشارع" يجذب أهم طاه في العالم.

وفي الثقافة: 1112 صورة ترصد جوانب الحياة حول العالم بـ"إكسبوجر 2019".

وفي التكنولوجيا فتطالعون: أسبوع جيتكس.. دبي تجمع 5 آلاف شركة من 140 دولة.

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