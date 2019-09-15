ردا على إسرائيل.. حكومة فلسطين تعقد اجتماعها بغور الأردن

قررت الحكومة الفلسطينية عقد اجتماعها الأسبوعي، اليوم الإثنين، في غور الأردن وذلك بعد ساعات من عقد حكومة الاحتلال الإسرائيلي اجتماعها في ذات المنطقة.

وقال إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، في بيان، إن "مجلس الوزراء سيعقد جلسته الأسبوعية ظهر الإثنين في قرية فصايل في الأغوار".

ويترأس الدكتور محمد إشتيه، رئيس الوزراء الفلسطيني، اجتماع الحكومة وسط تقديرات بصدور قرارات تعزز من التواجد الفلسطيني في الأغوار.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترأس، الأحد، جلسة الحكومة الإسرائيلية في غور الأردن معلنا في ختام الاجتماع عن إقامة مستوطنة جديدة في غور الأردن.

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وقال نتنياهو، في مستهل الاجتماع:" لقد عيّنت فريق عمل برئاسة رونين بيريتس، والذي سيعمل على إعداد خطة لبسط السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت".

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق هذه السيادة فور تشكيل الحكومة المقبلة.





وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قرر يوم 19 من الشهر الماضي تقديم مساعدة لكل خريج جامعي لديه الاستعداد للسكن في الأغوار والقرى المجاورة، للعمل مع أهلها في مشاريع إنتاجية.

وأوضح المجلس أن القرار بهدف "تعزيز وجودنا على كامل أرضنا ومنع التجاوزات التي يقوم بها الاحتلال، في ظل نظام التحكم والسيطرة التعسفي، الذي يهدف إلى تضييق سبل الحياة على أبناء شعبنا".

وأكد أن "تثبيت الفلسطينيين على أرضهم، في القدس والأغوار وسائر المناطق المسماة (ج)، وكذلك المناطق المهددة بالجدار والاستيطان والضم والتوسع، هي أولوية لعمل الحكومة، لمواجهة استهداف الاحتلال لمنازل وممتلكاتهم، ومصادرة أراضيهم وموارد رزقهم، ووضع العراقيل أمام جهود البناء والتنمية في كل المناطق".