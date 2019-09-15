مقتل 12 جنديا بورونديا في هجوم لحركة الشباب بمقديشو

جنود الاتحاد الأفريقي في منطقة جنوب العاصمة الصومالية - أ ف ب

قتل 12 جنديا بورنديا وأصيب 6 آخرون في كمين نصبته حركة الشباب الإرهابية استهدف قافلة عسكرية في شمال مقديشو.

وقال عبدالكريم حسن المسؤول الأمني في منطقة "بلكاد" حيث وقع الهجوم: "لقد تم إبلاغنا بهذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل عدد من الجنود البورونديين التابعين لقوة الاتحاد الأفريقي في الصومال".

وأضاف أن الهجوم وقع السبت على الطريق بين مقديشو ومدينة جوهر التي تبعد نحو 90 كيلومترا شمال العاصمة.

بدوره، قال مسؤول بوروندي رفيع في اتصال هاتفي معه في بوجمبورا لوكالة فرانس برس إن 12 جنديا بورونديا قتلوا وأصيب 6 آخرون بجروح.

وأضاف المسؤول البوروندي الذي طلب عدم ذكر اسمه: "الجنود قتلوا على أيدي عناصر تابعة لحركة الشباب الإرهابية الذين نصبوا لهم كمينا بينما كانوا عائدين من مهمة تأمين موكب كان متوجها من جوهر إلى مقديشو".

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من جانبها، تبنت حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في بيان الهجوم، وأكدت أنها قتلت 14 جنديا بورونديا.

وقبل ساعات من وقوع هذا الهجوم انفجرت عبوة ناسفة على الطريق نفسه، أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم مسؤولان إداريان، بحسب المسؤول الأمني.

فيما قال أحمد حجي شاهد عيان من سكان بلدة "بلكاد" أنه سمع تبادلا لإطلاق النار قرب قرية جولولي على الطريق بين مقديشو وجوهر.

وأضاف لوكالة فرانس برس: "شاهد عدد من الفلاحين جثث جنود من الاتحاد الأفريقي في مكان الكمين، لكنهم لم يتمكنوا من تقديم عدد لهم.. وقد سمعوا تبادلا كثيفا لإطلاق النار طيلة 20 دقيقة، بينما كان موكب عسكري لقوة الاتحاد الأفريقي يمر في المكان".

وكان مسلحو حركة الشباب الإرهابية طردوا عام 2011 من مقديشو قبل أن يخسروا أيضا غالبية المناطق التي كانوا يسيطرون عليها.

لكنهم لا يزالون ينتشرون في الكثير من المناطق الريفية وينطلقون منها لشن هجمات والقيام بعمليات انتحارية في العاصمة ومناطق أخرى.