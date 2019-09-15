الان تتابع هيئة الانتخابات التونسية: نسبة المشاركة بلغت 45% داخل البلاد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:56 م, 15 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 45% في داخل البلاد، وفي الخارج 19.7%.

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