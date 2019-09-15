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الأحد 15 سبتمبر 2019
أمير الكويت
كتب
متابعات _ الخليج 365
استنكر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، الهجوم على منشأتين تابعتين لشركة آرامكو، في اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وذكرت وكالة (كونا) للأنباء أن أمير الكويت، أجرى اتصالاً هاتفياً صباح اليوم عبّر خلاله عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديد للهجومين على منشأتين تابعتين لشركة آرامكو في محافظة بقيق وهھجرة خريص في السعودية.
وأعرب أمير الكويت عن وقوف دولة الكويت التام إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها مبتهلاً إلى الباري عز وجل أن يحفظ السعودية وشعبها من كل مكروه.
كانت هذه تفاصيل خبر عبر اتصال هاتفي.. الكويت تدين الهجوم الحوثي على منشآت نفطية سعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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