12 ديسمبر.. الرئيس الجزائري المؤقت يعلن موعد الانتخابات الرئاسية

الموجز

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، اليوم الأحد، عن موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقال بن صالح، في كلمة ألقاها اليوم وبثها التليفزيون الرسمي الجزائري، إن يوم 12 من ديسمبر المقبل هو موعد بدء الانتخابات الرئاسية.

وأكد الرئيس الجزائري المؤقت أن الدولة التزمت الحياد وعدم التدخل في مسار الحوار الذي توصل إلى توافق حول الانتخابات الرئاسية، مشددا على أن الحكومة ستوفر كل الوسائل اللازمة للسلطة المستقلة من أجل ضمان عملها.

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وكان البرلمان بغرفتيه قد صادق يوما الخميس والجمعة على قانون إنشاء"السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" التي ستشرف على العملية الانتخابية من "التسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائجها".

يشار إلى أن رئيس أركان الجيش الجزائري أعلن الأربعاء الماضي عن الانتخابات الرئاسية، قائلاً: "الجيش لن يخلف وعده مهما كانت الظروف والأحوال، وأن الأولوية التي تفرض نفسها هي إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد وفق ما نقله التلفزيون الجزائري الرسمي".

كما اعتبر أن "الأطراف المعادية تدرك جيدا أن إجراء الانتخابات الرئاسية يعني فتح الأبواب أمام الديمقراطية".