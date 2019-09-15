التحالف الدولي: تم إحراز تقدم جيد بشأن إقامة المنطقة الآمنة شمال سوريا

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الاميركية أن "تقدما جيدا تم إحرازه بشأن إقامة المنطقة الآمنة شمال سوريا على الحدود مع تركيا"، مؤكداً "إننا نسجل تقدما كبيرا في المرحلة الأولى من أنشطة الآلية الأمنية"، مضيفا "القوات الاميركية سيرت مع قوات سوريا الديموقراطية "قسد" عدة دوريات "لكشف مواقع التحصينات وإزالتها لتبديد قلق تركيا".
ولفت إلى انه "كما نفذت القوات الأميركية والتركية أربع عمليات تحليق"، مشيراً إلى "إننا سنواصل مباحثاتنا والتنسيق الوثيق مع تركيا للبحث في تفاصيل إضافية حول أنشطة الآلية الأمنية"، مؤكدا "مواصلة إزالة بعض التحصينات التي تثير قلق تركيا".
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