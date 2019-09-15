التحالف الدولي: تم إحراز تقدم جيد بشأن إقامة المنطقة الآمنة شمال سوريا

أعلن ​التحالف الدولي​ بقيادة ​الولايات المتحدة الاميركية​ أن "تقدما جيدا تم إحرازه بشأن إقامة المنطقة الآمنة شمال ​سوريا​ على الحدود مع ​تركيا​"، مؤكداً "إننا نسجل تقدما كبيرا في المرحلة الأولى من أنشطة الآلية الأمنية"، مضيفا "​القوات​ الاميركية سيرت مع قوات سوريا الديموقراطية "قسد" عدة دوريات "لكشف مواقع التحصينات وإزالتها لتبديد قلق تركيا".

ولفت إلى انه "كما نفذت ​القوات الأميركية​ والتركية أربع عمليات تحليق"، مشيراً إلى "إننا سنواصل مباحثاتنا والتنسيق الوثيق مع تركيا للبحث في ​تفاصيل​ إضافية حول أنشطة الآلية الأمنية"، مؤكدا "مواصلة إزالة بعض التحصينات التي تثير قلق تركيا".