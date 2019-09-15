دفاع روسيا: المسلحون يعطلون ممر أبو الظهور لمنع خروج المدنيين من منطقة إدلب

ذكرت ​وزارة الدفاع الروسية​ أن "التشكيلات المسلحة الناشطة في منطقة إدلب لخفض التصعيد عرقلت عمل ممر أبو الظهور الإنساني لمنع خروج ​النازحين​ من تلك المنطقة"، مشيرةص إلى أن "المسلحين نفذوا، خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، 34 عملية قصف استهدفت بلدات في محافظات حلب و​اللاذقية​ وإدلب وحماة".

ودعت قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى "التخلي عن الاستفزازات وسلك سبيل التسوية السلمية للأوضاع في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم".