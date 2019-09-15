دفاع روسيا: المسلحون يعطلون ممر أبو الظهور لمنع خروج المدنيين من منطقة إدلب

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن "التشكيلات المسلحة الناشطة في منطقة إدلب لخفض التصعيد عرقلت عمل ممر أبو الظهور الإنساني لمنع خروج النازحين من تلك المنطقة"، مشيرةص إلى أن "المسلحين نفذوا، خلال الساعات الـ24 الماضية، 34 عملية قصف استهدفت بلدات في محافظات حلب واللاذقية وإدلب وحماة".
ودعت قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى "التخلي عن الاستفزازات وسلك سبيل التسوية السلمية للأوضاع في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم".
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