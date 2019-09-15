أفادت معلومات ​صحفية​ عن "إصابة 22 شخصا على الأقل إثر انهيار جزئي لمبنى في ولاية ​نيوجيرسي​ الأميركية"، موضحةً أن "شرفات مبنى متعدد الطوابق في منطقة وايلد وود بمدينة جيرسي شور الساحلية، انهارت ما أدى إلى محاصرة عدة أشخاص وإصابة 22 على الأقل بينهم أطفال".

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