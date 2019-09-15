روحاني: التواجد الأميركي في سوريا غير قانوني وتدخلي

أكد الرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​ أن "التواجد الأميركي في ​سوريا​ عدواني وغير قانوني وتدخلي، ومن شأنه دوما زعزعة الاستقرار في هذا الجزء من المنطقة"، مشيراً إلى ان "قضية ​الأمن​ الإقليمي مهمة بالنسبة لكل من ايران و​تركيا​ و​روسيا​ وأن هذه الدول الثلاث تعيش في الجوار السوري، والأمر المهم هو أن ​الشعب السوري​ يواجه الكثير من المشاكل في مواجهة الإرهابيين وحماتهم منذ حوالي 9 سنوات".

وأكد الرئيس روحاني أنه "لحسن الحظ ان الاوضاع في سوريا تشهد مسار ايجابيا، خلال العامين ونصف العام الماضيين، في أعقاب مسار ​استانا​ برعاية الدول الضامنة الثلاث لوقف النار في هذا البلد"، لافتاً إلى أن "هذه الدول الثلاث الضامنة لوقف ​إطلاق النار​ في سوريا وغالبية الشعب السوري هي تحت راية السيادة السورية، لكن لا تزال هناك أجزاء تحت احتلال الإرهابيين. ولا يزال الإرهابيون موجودين في منطقة أدلب، ومن الضروري مواصلة الحرب ضد الإرهابيين في منطقة أدلب".