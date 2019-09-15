وزيرة فلسطينية تطالب الصليب الأحمر الدولي بموقف إزاء تهديد إسرائيل لحياة الأسرى

طالبت وزيرة ​الصحة​ الفلسطينية مي كيلة، المنظمات الدولية الإنسانية، و​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​، بـ"موقف واضح إزاء ظروف المعتقلين الفلسطينيين في سجون ​إسرائيل​"، داعيةً ​المجتمع الدولي​ إلى "الكف عن الصمت، واتخاذ موقف واضح بشأن تعريض إسرائيل حياة الأسرى المرضى للخطر وتركهم يواجهون الموت دون علاج".

وحملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى في سجونها، مشيرةً إلى أن "إسرائيل لا تزال تمارس ​سياسة​ الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى، عبر المماطلة في إجراء الفحوص الطبية والعمليات الجراحية، عدا عن الأخطاء الطبية، وظروف الاحتجاز ​القاهرة​ والصعبة داخل المعتقلات"، مشددةً على "ضرورة الضغط على الاحتلال للسماح للطواقم الطبية الفلسطينية بمعاينة الأسرى المرضى".