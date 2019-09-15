رئيس البرلمان الأردني: اتفاقية السلام مع إسرائيل مهددة

أكد رئيس ​مجلس النواب الأردني​ ​عاطف الطراونة​ أن "محاولات فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية لن يتم القبول به مطلقاً"، مشيراً إلى أن "مسار السلام مع المحتل بات مهدداً ومجلس النواب لن يتردد أبداً في الضغط على ​الحكومة​ لإعادة النظر بالاتفاقية".

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