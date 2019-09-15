زعيمة تحالف يميني إسرائيلي: "صفقة القرن" تنص على تقسيم القدس

لفتت زعيمة تحالف "إلى اليمين" الإسرائيلي ووزيرة العدل السابقة أيليت شاكيد إلى "أن خطة السلام الأميركية المعروفة بـ"صفقة القرن" تنطوي على تقسيم القدس"، مشيرةً إلى أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لم يتحدث إلا عن الجزر في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنه لم يذكر أنهم بصدد تقسيم القدس والخطة تتضمن تسليم أحياء القدس الشرقية للفلسطينيين".
وأشارت إلى أن "صفقة القرن" تقضي أيضا بفرض السيادة الفلسطينية على بعض المستوطنات"، لافتةً إلى "إنني أريد أن أكون في حكومة تراقب نتانياهو للتأكد من أن ذلك لن يحدث".
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