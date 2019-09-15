زعيمة تحالف يميني إسرائيلي: "صفقة القرن" تنص على تقسيم القدس

لفتت زعيمة تحالف "إلى اليمين" الإسرائيلي ووزيرة ​العدل​ السابقة أيليت شاكيد إلى "أن خطة السلام الأميركية المعروفة بـ"​صفقة القرن​" تنطوي على تقسيم ​القدس​"، مشيرةً إلى أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ لم يتحدث إلا عن الجزر في خطة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، لكنه لم يذكر أنهم بصدد تقسيم القدس والخطة تتضمن تسليم أحياء ​القدس الشرقية​ للفلسطينيين".

وأشارت إلى أن "صفقة القرن" تقضي أيضا بفرض السيادة الفلسطينية على بعض المستوطنات"، لافتةً إلى "إنني أريد أن أكون في ​حكومة​ تراقب نتانياهو للتأكد من أن ذلك لن يحدث".