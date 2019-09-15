النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية التونسية تظهر تقدم قيس سعيد يتبعه نبيل القروي

أعلنت هيئة ​الانتخابات​ التونسية أن "نسبة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية بلغت 45 في المئة في داخل البلاد و19.7 بالمئة في الخارج".

فيما أفادت وسائل إعلام تونسية بأن "النتائج الاولية تشير إلى أن "المرشح قيس سعيد في الصدارة والذي حصل على 19.5 في المئة من أصوات الناخبين يتبعه نبيل القروي الذي حصل على 15.5 في المئة من أصوات الناخبين".

وكانت قد أغلقت قبل ساعتين ​الدوائر الانتخابية​ في تونس أبوابها، في نهاية الجولة الأولى من انتخابات رئيس جديد للبلاد، من بين 24 مرشحا.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن أن "نسبة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم تجاوزت الـ27.84 بالمئة".

وفتحت ​مراكز الاقتراع​ أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء في كل الولايات، باستثناء بعض المكاتب التي ستغلق قبل ساعتين لدواع أمنية بسبب وقوعها على الحدود الغربية للبلاد.