النشرة: قوى الامن تلاحق مطلق النار على إحدى دورياتها في مقنة ببعلبك

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ بأن "مجهولون اطلقوا النار على دورية ل​قوى الامن الداخلي​ اثناء كشف الاخيرة على ​سيارة​ ​هوندا​ مركونة على طريق مقنة قضاء بعلبك تبين انها مسروقة . وعلمت "النشرة" ان الدورية لم تتعرض ل​اطلاق نار​ مباشر، بل قام شخص ب​إطلاق النار​ بالهواء في محاولة منه لترهيب الدورية لاجل ترك السيارة، وهذا ما لم يحصل بحيث أُحضرت السيارة ويتم ملاحقة مطلق النار.

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