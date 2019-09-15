أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر، أنّ "ما أعاق الجهد اللبناني لإطلاق سراح اللبناني حسن جابر الّذي خُطف في إثيوبيا، هو عدم وجود أي دبلوماسي لبناني في أديس أبابا. لكن بعد الضغط والمرجعات الحثيثة، تمّ الإفراج عنه".
وركّز في تصريح تلفزيوني، على أنّ "الموضوع لا يتعلّق بجابر فقط، بل مئات اللبنانيين الّذين يمرّوا بإثيوبيا"، مشدّدًا على "وجوب الحصول على ضمانات بأنّ الموضوع لن يتكرّر، وأنّه سيكون هناك احترام للبنانيين عند مرورهم في أديس أبابا".
كانت هذه تفاصيل خبر جابر: يجب الحصول على ضمانات بأن موضوع خطف اللبنانيين في إثيوبيا لن يتكرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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