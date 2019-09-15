النشرة: إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن ​إطلاق نار​ داخل ​مخيم عين الحلوة​، تبين بأنه ناجم عن إشكال فردي ناحية ​الشارع الفوقاني​ على خلفية قرب ​مستشفى​ النداء الإنساني.

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