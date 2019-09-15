خمسة جرحى في حادث سير على طريق عنايا

أفادت معلومات صحافية أن خمسة أشخاص أصيبوا في ​حادث سير​ على طريق عنايا، في محلة ​البريج​، يعمل عناصر ​الصليب الأحمر​ و​الدفاع المدني​ على نقلهم إلى ​مستشفيات​ المنطقة.

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