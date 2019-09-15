افاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن "​الطيران الحربي الاسرائيلي​ يحلق فوق ​الجنوب​ وصولا إلى صيدا على علو متوسط". من جهته، ذكر مراسل "النشرة" في ​النبطية​، أنّ "الطيران الحربي الإسرائيلي يحلّق في هذه الأثناء فوق ​بنت جبيل​ و​مرجعيون​ والنبطية، ويشّن غارات وهميّة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطيران الاسرائيلي يحلق فوق النبطية والجنوب وصولا إلى صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.