أسامة سعد: العفو عن العملاء مصيبة جديدة من مصائب التفاهم الكبير

أكد الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب ​أسامة سعد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "العفو عن العملاء قرار سياسي، مصيبة جديدة من مصائب التفاهم الكبير، سجلاتكم تافهة، وإنجازاتكم خراب زأشواقنا لدولة وطنية عصرية تتعاظم".

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