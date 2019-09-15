خواجة: لا مكان للعملاء والخونة في وطن الشهداء والمقاومين

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "الخيانة ليست وجهة نظر، هي فعلٌ جرميٌّ شائن لا يسقط بمرور الزمن بالأخص، إذا ارتكب الخائن جرائم بحق أبناء بلده وفي وطن الشهداء والمقاومين لا مكان للعملاء والخونة".

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