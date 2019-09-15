القواس: لا يحق لجنبلاط الحديث عن احتقار الدروز في سوريا

رد عضو ​القيادة​ القطرية رئيس مكتب الإعلام القطري لـ"حزب البعث العربي الإشتراكي" ​محمد شاكر القواس​، على تغريدة رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، ببيان اعتبر فيه أن جنبلاط "لا يحق له الحديث عن احتقار ​الدروز​ في ​سوريا​ و​لبنان​ وعن أبطالهم وتاريخهم وأمجادهم".

أضاف: "إن الأحقاد الدفينة والغدر والخيانة وقلة الوفاء مصدرها وليد جنبلاط وأمثاله من الحاقدين منذ عام 1860".