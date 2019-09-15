رد عضو القيادة القطرية رئيس مكتب الإعلام القطري لـ"حزب البعث العربي الإشتراكي" محمد شاكر القواس، على تغريدة رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، ببيان اعتبر فيه أن جنبلاط "لا يحق له الحديث عن احتقار الدروز في سوريا ولبنان وعن أبطالهم وتاريخهم وأمجادهم".
أضاف: "إن الأحقاد الدفينة والغدر والخيانة وقلة الوفاء مصدرها وليد جنبلاط وأمثاله من الحاقدين منذ عام 1860".
كانت هذه تفاصيل خبر القواس: لا يحق لجنبلاط الحديث عن احتقار الدروز في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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