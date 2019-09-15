سأل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "من يحمي المغتربين؟"، مشيراً إلى انه "باسم ​الشعب اللبناني​ نتوجه بالشكر لدولة ​الغابون​ ​حكومة​ وشعبا على متابعتها الدؤوبة لاطلاق سراح الحاج حسن جابر حتى الوصول إلى نهاية سعيدة بعودته إلى عائلته".

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كانت هذه تفاصيل خبر قبيسي: نشكر دولة الغابون على متابعتها الدؤوبة لاطلاق حسن جابر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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