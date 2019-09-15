شكرا لقرائتكم خبر عن سياسية تونسية: النهضة الإخوانية ارتكبت عدة خروقات فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ليلى همامى، السياسية التونسية ، المرشحة المستبدة من انتخابات الرئاسة التونسية، أن جماعة الإخوان ممثلة فى حركة النهضة التونسية، تستخدم أسلوب التمويه فى الانتخابات الرئاسية ، بعدما اتبعت خطة اسمتها "الاخطبوط".

وقالت همامى ، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن حركة النهضة دفعت بعدة مرشحين لها فى الانتخابات الرئاسية كان من بينهم عبد الفتاح مورو ويوسف الشاهد، ومنصف المرزوقى ثم تنحاز لمن له أكثر حظا ويتنازل الآخرون لصالحه ، مشيرة الى أن حركة النهضة التونسية الإخوانية ارتكبت عدة خروقات فى الانتخابات الرئاسية التونسية على رأسها شراء أصوات لصالح مرشحها عبد الفتاح مورو.

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وانطلقت أمس الأحد، انتخابات الرئاسة التونسية المبكرة ليدلى 7 ملايين ناخب تونسى مسجل، فى ثالث انتخابات رئاسية فى تونس منذ ثورة الياسمين 2011، كما أن اليوم آخر أيام تصويت التونسيين بالخارج فى خمس قارات بعدما استمرت 3 أيام من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء (بتوقيت كل دولة تجرى بها عملية الاقتراع).

ومن المشاهد النهائية للانتخابات خارج تونس والأولى للعملية الانتخابية فى تونس، تبين تراجع فرص حركة النهضة بشكل كبير وخاصة بعد انسحاب مرشحين لصالح عبد الكريم الزبيدى وزير الدفاع السابق الذى يحظى بشعبية كبيرة داخل وخارج تونس .