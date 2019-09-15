شكرا لقرائتكم خبر عن نواب عن مؤتمر الشباب الثامن: السيسي تكلم بكل صراحة ووضوح وشفافية مع الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت ردود الأفعال المشيدة بنتائج مؤتمر الشباب الذى انعقد أمس السبت، حيث أكد نواب البرلمان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تكلم بكل صراحة ووضوح وشفافية مع الشعب الذي يصدقه ويؤمن به.

وأشاد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب أمس، مؤكدا أن الرئيس تكلم بكل صراحة ووضوح وشفافية مع الشعب الذي يصدقه ويؤمن به.

وأوضح "وهدان" في بيان له أن الرئيس السيسي معهود عنه الصدق والوضوح لذلك فند كل افتراءات وكذب وأباطيل أعوان الجماعة الإرهابية التي تحاول تشويه كل إنجاز حقيقي في هذا البلد، مؤكدا أن تلك الشائعات لن تزيد الشعب إلا تمسك بقيادته الحكيمة الراشدة التي لا تدخر اَي جهد من أجل رفعة وازدهار الشعب المصري.

وأشار "وكيل مجلس النواب" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على توضيح كل الأمور لشعبه من خلال مؤتمرات الشباب ويتخذها فرصة للرد على كافة أسئلة الشعب، مضيفا أن مصر بها رئيس يبني ويعمر ويكافح الإرهاب في وقت واحد.

ودعا "وهدان" الشعب المصري إلى ضرورة الاصطفاف حول القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة لانها الحصن المنيع والصخرة التي تتحطم عليها كل المؤمرات الخبيثة التي يكبدها أعداء الوطن لمصرنا الحبيبة.

بدورها طالبت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بضرورة الاهتمام بتصريحات الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب الثامن، والتي حرص فيها على الرد على أمور كثيرة مثلت مسار تناول واسع في الفترة الأخيرة.

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وأكدت النائبة، أن الشائعات التي حاول البعض ترويجها بشأن شخص الرئيس تم الرد عليها بشكل حاسم ولغة قابلة للتصديق لدى عموم الشعب.

وأشارت إلى أن المتابع للموقف العام، يرى أن هناك توجهات في قنوات الإخوان لمحاولة ضرب الجيش المصري وثقة الشعب في الرئيس وإخلاصه للمجتمع، واستغلال فيديوهات لا تقدم أي دليل وكل ما قدمته هو مجرد تصريحات في الهواء في سبيل تحقيق ذلك.

وشددت أنه بدون دخول الجيش في المشروعات المدنية، كنا لن ننجز كل هذه المشروعات التي يرها الجميع ولا ينكرها إلى أعمى، فحجم الانجازات لم نشهده في تاريخنا.

فيما قالت النائبة سعاد المصرى عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد ، إن مؤتمرات الشباب التى تعقد خلال الفترة الأخيرة وأخرها النسخة الثامنة تؤكد حرص الدولة المصرية على التواصل مع الشباب ومد جسور الثقة بينهم وبين الدولة، وتمكينهم على أرض الواقع وخلق جيل واعى قادر على تحمل المسئولية والمشاركة فى الحياة السياسية.

وأوضحت المصرى، أن مؤتمرات الشباب السابقة وجميع التوصيات التى خرجت منها حرصت الدولة على تنفيذها على أرض الواقع، وهذا يؤكد اقتناع القيادة السياسية ومسئولي الحكومة بما يطالب به الشباب والمشاركين، وأن هذه المؤتمرات فرصة حقيقية للحوار البناء والاستماع لهم والأخذ بأرائهم.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المؤتمر فى نسخته الثامنة سيلقى الضوء على عدد هام من الموضوعات أبرزها مخاطر السوشيال ميديا، والحرب على الإرهاب، وكيف استطاعت الدولة المصرية التصدى للشائعات، وخوض حرب شرسة ضد الإرهاب.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فند بعض الشائعات التى انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى، وطالت التشكيك فى القوات المسلحة، مؤكدا أن الجيش أشرف على مشروعات طرق فقط تقدر بقيمة 175 مليار جنيه، مشددا على أن المؤسسة العسكرية مغلقة وحساسة للغاية.