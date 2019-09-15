تشكيل لجنة متخصصة في "مياه القليوبية" لمعرفة أسباب حريق الشركة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، اليوم الأحد، إنه جرى تشكيل لجنة متخصصة من المسؤولين بالشركة للوقوف على أسباب الحريق الذي شب في الدور المخصص للقطاع المالي بالمبنى الإداري.
وأشار مجاهد، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الحريق كان محدودًا وجرى السيطرة عليه، ومنع انتشاره داخل الشركة، ونقل الموظفين إلى مكان غير الذي التهمه النيران، حتى يباشروا أعمالهم في سهولة ويسر.
وأوضح "مجاهد"، أنه لاتوجد خسائر بشرية أو أي إصابات، بالإضافة إلى أنه جاري إعداد تقرير مفصل عن حجم الخسائر الناتجة من أثار الحريق.
وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، بلاغًا من المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ومقرها أتريب ببنها، بنشوب حريق في الدور المخصص للقطاع المالي بالمبنى الإداري بالشركة.
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