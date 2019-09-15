استطلاعات أولية: نبيل القروي وقيس سعيد يتصدران سباق رئاسة تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

كشفت استطلاعات غير رسمية في تونس عن وصول المرشحين نبيل القروي وقيس سعيد إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأشار مركز "سيجما كونساي" إلى أن قيس سعيد حصل على المركز الأول في ترتيب المرشحين يليه القروي، فيما جاء مرشح حركة النهضة عبدالفتاح مورو ثالثا وخلفه وزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدي ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد.

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وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي أن نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية في داخل البلاد وصلت إلى 45.2% وفي الخارج 19.7%

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 24 مرشحا، بعد انسحاب المرشحين محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس، وسليم الرياحي، رئيس حركة أمل تونس، حيث قررا الانسحاب قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي.